Venerdì 16 maggio, gli studenti di 2ªH delle Medie Fiori, al Castello di Formigine, hanno presentato il loro progetto "Social Green", un percorso di educazione ambientale che unisce api e mobilità sostenibile. Un laboratorio creativo multidisciplinare per sensibilizzare e promuovere un impegno concreto per la tutela dell’ambiente.

Venerdì 16 maggio noi ragazzi di 2ªH delle medie Fiori abbiamo vissuto un evento speciale al Castello di Formigine, presentando un progetto di educazione ambientale sviluppato durante l’anno scolastico. Il risultato è stato un laboratorio creativo e multidisciplinare che ci ha permesso di approfondire tematiche fondamentali per la tutela del nostro Pianeta e per uno sviluppo sostenibile, tematiche strettamente legate all’ Obiettivo 13 dell’Agenda 2030. I nostri disegni sono diventati pannelli grafici su argomenti cruciali come l’ inquinamento da plastica, il cambiamento climatico, il ruolo essenziale delle api e l’importanza del contatto con la natura. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nostro impegno ’Social Green’ dalle api alla mobilità sostenibile

Il progetto 'Social Green' promuove una transizione ambientale che trasforma sfide in opportunità di rilancio economico e sociale, coinvolgendo le api, la mobilità sostenibile e iniziative come il Trofeo Miele a Napoli.

Secondo ilrestodelcarlino.it: Gli studenti delle medie Fiori protagonisti di un evento sull’ambiente al Castello di Formigine. Il messaggio: "Nel proprio piccolo ognuno può fare la differenza per un futuro migliore".

