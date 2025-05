Il nonno pusher arrestato a 76 anni

A Pesaro, un 76enne pusher di lunga data è stato arrestato dalla polizia, dimostrando che appendere il bilancino al chiodo non è mai semplice. Nonostante l’età avanzata, l’uomo, classe 1949, continua a operare nel mondo dello spaccio, sfidando il tempo e le normative. È un esempio di come la criminalità possa persistere anche nelle fasi più mature della vita.

Pesaro, 22 maggio 2025 – Appendere il bilancino al chiodo, per un pusher di lungo corso, può essere davvero difficile. Ne sa qualcosa il 76enne arrestato martedì scorso dalla squadra mobile della polizia che di andare in pensione proprio non ne vuol sentir parlare. Lui, classe 1949, è una vecchia conoscenza della polizia. La prima volta che è stato arrestato era nel secolo scorso quando ancora era anche un operaio metalmeccanico in un’azienda pesarese. E da quella volta ci è ricascato più e più volte. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il nonno pusher arrestato a 76 anni

