Il Naif chiude i battenti | Il Covid ha cambiato tutto E poi anche l’alluvione

Il discoteca Naif, simbolo di tre decenni di musica e convivialità, chiude i battenti dopo numerose sfide come il Covid e un’alluvione. Sabato sera sarà l’ultimo ballo, un addio a un luogo che ha segnato generazioni di appassionati. Gestito da Massimiliano Persico e Mauro Panichi, il Naif resterà nel cuore di chi l’ha vissuto come un vero punto di riferimento nella scena locale.

"The last dance". L’ultimo ballo, ossia quello che andrà in scena sabato sera alla discoteca Naif, che dopo 30 anni di attività cesserà di esistere. Il locale di via Traversa Pistoiese, gestito da Massimiliano Persico e Mauro Panichi, e conosciuto come Siddharta fino al 2012, ha rappresentato un punto di riferimento per diverse generazioni. "Abbiamo deciso di chiudere prima che partisse questa stagione – racconta Persico – Penso che fosse finito un ciclo. A questo va aggiunto il fatto che era in scadenza il contratto d’affitto con il proprietario del fondo. 🔗Leggi su Lanazione.it