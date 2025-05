Il mistero di Garlasco cosa c’è scritto nelle 60 pagine di consulenza | di chi sono tutte le impronte 6 sono sconosciute

Il mistero di Garlasco resta irrisolto: nelle 60 pagine di consulenza firmate dal tenente colonnello Iuliano e dal dottor Caprioli si approfondiscono vari aspetti, tra cui sei impronte sconosciute. Il dossier, fondamentale per capire il delitto di diciotto anni fa, rivela dettagli cruciali e numerosi punti ancora da chiarire, mantenendo vivo l’interesse e il fascino di un caso ancora aperto.

Non c'è solo un approfondimento sull'impronta 33 nelle 60 pagine di consulenza firmate dal tenente colonnello del Ris di Parma, Gianpaolo Iuliano, e il dottor Nicola Caprioli. Il fascicolo è molto corposo, così com'è giusto che sia un dossier su un delitto, quello di Garlasco, avvenuto diciotto anni fa, e sulle conoscenze dattiloscopiche. La consulenza, bisogna ricordarlo, costituisce una delle fondamenta della nuova inchiesta.

Garlasco, nel canale prosciugato trovati alcuni oggetti: «Compatibili con l’arma del delitto». Cosa succede ora

A Garlasco, nel canale recentemente prosciugato, sono stati rinvenuti diversi oggetti compatibili con l'arma del delitto di Chiara Poggi.

"Sempio interrogato martedì". Garlasco, cosa c'è dietro

Andrea Sempio sarà interrogato martedì prossimo, in un'inchiesta che continua a sollevare interrogativi.

Delitto di Garlasco: come siamo arrivati a questo punto? Cosa è successo in 17 anni di indagini, processi e colpi di scena

Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, ha segnato un capitolo oscuro della cronaca italiana.

