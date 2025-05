Il ministro Urso inaugura la nuova Casa del made in Italy di Mestre

Il ministro Adolfo Urso ha inaugurato oggi a Mestre la nuova Casa del Made in Italy, in via Torino 88. Questa struttura rinnovata potenzia i servizi dedicati alle imprese, rafforzando il legame tra produzione locale e valorizzazione dei prodotti italiani. Un passo importante per rafforzare il Made in Italy e sostenere lo sviluppo delle aziende sul territorio.

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha inaugurato nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, la Casa del made in Italy di Mestre, in via Torino 88. Si tratta della versione rinnovata degli ispettorati del territorio, che ora ampliano i propri servizi alle imprese.

