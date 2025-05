Il Mfe ricorda la figura di Altiero Spinelli | Pioniere dell' integrazione europea

Il MFE ricorda Altiero Spinelli, pioniere dell'integrazione europea, a quasi 40 anni dalla sua morte. Nato il 31 agosto 1907 e scomparso il 23 maggio 1986, Spinelli fu fondatore del Movimento Federalista e ha lasciato un'impronta indelebile nel percorso verso un’Europa unita. Tutto il mondo federalista celebra con grande passione questa figura fondamentale nella storia europea.

🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Il Mfe ricorda la figura di Altiero Spinelli: "Pioniere dell'integrazione europea"

