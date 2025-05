Il malessere del ceto medio italiano | il 45% ha ridotto i consumi il 51% spinge i figli ad andare all’estero

Il malessere del ceto medio italiano si riflette in minori consumi, con il 45% che ha ridotto gli acquisti e il 51% che spinge i figli a cercare opportunità all’estero. Sebbene due italiani su tre si considerino ancora parte di questo ceto, più della metà teme un futuro peggiore per le nuove generazioni. La maggioranza chiede meno tasse, mentre Cuzzilla invita a passare dalle analisi alle decisioni concrete.

Due italiani su tre si sentono ceto medio, ma più della metà teme che i propri figli staranno peggio. Oltre il 70% chiede meno tasse sui redditi lordi. Cuzzilla: «Il tempo delle analisi è finito: servono scelte nette». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il malessere del ceto medio italiano: il 45% ha ridotto i consumi, il 51% spinge i figli ad andare all’estero

Governo, Meloni stretta tra epica europeista e malessere silenzioso dei piccoli imprenditori e del ceto medio; i suoi voti al sicuro da Salvini

Il governo Meloni si trova in un delicato equilibrio tra una visione europeista e le crescenti preoccupazioni dei piccoli imprenditori e del ceto medio.

Governo, Meloni stretta tra epica europeista e malessere silenzioso dei piccoli imprenditori e del ceto medio; Salvini non è un problema

Il governo Meloni si trova in una delicata posizione, bilanciando l’ambizione europeista con le esigenze dei piccoli imprenditori e del ceto medio in difficoltà.

Ceto medio italiano in crisi: troppo ricco per essere aiutato, troppo povero per costruire il futuro

Cida-Censis: "Due italiani su 3 si sentono ceto medio, oltre metà teme che figli staranno peggio"

