il liceo da vinci ricorda il sacrificio di nicola calipari a 20 anni della scomparsa

Il Liceo Da Vinci celebra il 20° anniversario della scomparsa di Nicola Calipari, medaglia d’oro e esempio di dedizione. In occasione del centenario del liceo scientifico Leonardo da Vinci, si è svolto il convegno "Il giovane Nicola Calipari – Formazione di un Servitore dello Stato", per ricordare il suo coraggio e il suo impegno nel servizio pubblico.

