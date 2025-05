Il governo Meloni lancia l’attacco alla Corte Ue dei diritti umani | “Difende troppo i migranti”

Il governo Meloni ha avviato un durissimo attacco alla Corte Europea dei Diritti Umani, accusandola di interpretare troppo "ampio" i diritti e di ostacolare le politiche migratorie. Italia e Danimarca hanno promosso una lettera aperta, sostenendo che le decisioni della Corte limitano la sovranitĂ degli Stati nel gestire le migrazioni, alimentando un acceso dibattito sui valori e i confini dei diritti umani in Europa.

Italia e Danimarca hanno lanciato una lettera aperta, giĂ firmata da alcuni altri leader europei, che attacca la Corte europea dei diritti umani: l'accusa è di interpretare le convenzioni sui diritti dell'uomo in modo troppo "ampio", e così impedire ai Paesi europei di gestire le migrazioni - ad esempio, le espulsioni - come preferiscono. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Il governo Meloni lancia l’attacco alla Corte Ue dei diritti umani: “Difende troppo i migranti”

Scopri altri approfondimenti

Governo, da Conte a Meloni, come cambiano i rapporti col Parlamento

L'analisi di Bistoncini Partners offre un'illuminante panoramica sui trend attuali dell'attivitĂ legislativa in Italia.

Governo, La Russa: “Meloni è punto di riferimento mondiale”

Nel panorama politico globale, il governo di Giorgia Meloni si afferma come un punto di riferimento. Ignazio La Russa elogia la presidente del Consiglio, ricordando le sfide affrontate durante la campagna elettorale, quando le sue ambizioni venivano derise.

Libia, il partner dell’Italia che brucia: è ora che il governo Meloni ne prenda atto

La Libia, partner instabile per l'Italia, si rivela un terreno insidioso. Gli scontri a Tripoli mettono in luce l'illusione di una collaborazione efficace, smascherando un Governo di UnitĂ Nazionale incapace di governare.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il governo Meloni lancia l’attacco alla Corte Ue dei diritti umani: “Difende troppo i migranti”

Lo riporta fanpage.it: Italia e Danimarca hanno lanciato una lettera aperta, già firmata da alcuni altri leader europei, che attacca la Corte europea dei diritti umani: l'accusa ...

Il governo. Meloni lancia la sfida per il 2027

Da avvenire.it: Un buon viatico per tentare il bis, auspica Giorgia Meloni, che ieri ha dato un’intervista all’agenzia AdnKronos, con un bilancio dei suoi anni di governo e i progetti per il futuro del Paese.

Meloni lancia la sfida per il 2027

Come scrive msn.com: Un buon viatico per tentare il bis, auspica Giorgia Meloni, che ieri ha dato un’intervista all’agenzia AdnKronos, con un bilancio dei suoi anni di governo e i progetti per il futuro del Paese.