Il governo Meloni lancia l’attacco alla Corte Ue dei diritti umani | Difende troppo i migranti

Il governo Meloni ha avviato una dura contestazione contro la Corte europea dei diritti umani, accusandola di interpretazioni troppo "ampie" delle convenzioni e di ostacolare le politiche migratorie dei Paesi europei. Italia e Danimarca, insieme ad altri leader, chiedono un cambio di approccio per rafforzare la sovranità nazionale e limitare l'influenza delle istituzioni sui processi di gestione delle migrazioni.

Italia e Danimarca hanno lanciato una lettera aperta, già firmata da alcuni altri leader europei, che attacca la Corte europea dei diritti umani: l'accusa è di interpretare le convenzioni sui diritti dell'uomo in modo troppo "ampio", e così impedire ai Paesi europei di gestire le migrazioni - ad esempio, le espulsioni - come preferiscono. 🔗Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Il governo Meloni lancia l’attacco alla Corte Ue dei diritti umani: “Difende troppo i migranti”

Il governo Meloni ha avviato un durissimo attacco alla Corte Europea dei Diritti Umani, accusandola di interpretare troppo "ampio" i diritti e di ostacolare le politiche migratorie.

Governo, da Conte a Meloni, come cambiano i rapporti col Parlamento

L'analisi di Bistoncini Partners offre un'illuminante panoramica sui trend attuali dell'attività legislativa in Italia.

Moratti lancia un attacco nei confronti della Juve: «Era un muro che faceva disperare. Nel 98? perdemmo per una “ladrata” dei bianconeri»

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, non risparmia critiche alla Juventus, evocando l'ennesimo scontro tra le due storiche rivali.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Che cosa celano le schermaglie parlamentari di Conte e Schlein contro Meloni; Ucraina, governo contro vertice dei Volenterosi: “La riunione ristretta mina unità dell’Occidente”; Gm Biodiversità, Enpa: “altro che festa, per la biodiversità è un anno nero. Italia in piena regressione etica e scientifica”; Su Emanuele De Maria monta la polemica per i permessi concessi, il Governo Meloni attacca la magistratura. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il governo Meloni lancia l’attacco alla Corte Ue dei diritti umani: “Difende troppo i migranti”

Si legge su fanpage.it: Italia e Danimarca hanno lanciato una lettera aperta, già firmata da alcuni altri leader europei, che attacca la Corte europea dei diritti umani: l'accusa ...

Dibattito acceso alla Camera: Conte lancia un duro attacco a Giorgia Meloni

notizie.it scrive: Dopo il monito dell’Unione Europea, che ha aperto alla possibilità di rivedere l’accordo con Tel Aviv, il dossier su Gaza arriva alla Camera, dove Conte attacca duramente Giorgia Meloni.

“La Premier Meloni fermi una legge contro natura”: il Wwf Italia contro il Ddl Caccia

Riporta informazione.it: “La Premier Meloni fermi una legge contro natura”: il Wwf Italia contro il Ddl Caccia In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, l'associazione ambientalista attacca il provvedimento che ...