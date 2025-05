Il governo italiano sta sprecando la preziosa occasione dell’eolico offshore

Il governo italiano sta trascurando un'importante opportunità di sviluppo sostenibile attraverso l’eolico offshore. Installate su piattaforme galleggianti o ancorate ai fondali, queste pale a decine di chilometri dalle coste sono a prova di Nimby e potrebbero rappresentare una svolta energetica. Tuttavia, le scelte attuali rischiano di far perdere questa preziosa risorsa.

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui ) – Che siano installate su piattaforme galleggianti o ancorate ai fondali, le pale eoliche in mare – situate a decine di chilometri dalle coste, dunque a prova di Nimby ( Not in my back yard ) – rischiano di rientrare nella lunga lista italiana delle occasioni perse. Non solo in termini di lotta al cambiamento climatico. La crisi dell’automotive è uno dei tanti campanelli d’allarme di un’Italia che si sta trasformando in un’ex potenza industriale. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il governo italiano sta sprecando la preziosa occasione dell’eolico offshore

L’eolico offshore italiano è ancora in alto mare a causa della burocrazia del governo, ma per fortuna Sergio Mattarella, con la sua presenza istituzionale, riempie il vuoto lasciato da Meloni e Schlein sulla scena europea, mantenendo un ruolo di stabilità e rappresentanza per il Paese. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne