Il gonfalone di Sarzana | Vergognosa assenza

Il gonfalone di Sarzana rimane invisibile, un silenzioso simbolo di vergogna. La partecipazione dei sarzanesi alla manifestazione antifascista a La Spezia mette in evidenza il loro desiderio di libertà e memoria storica, aspetti spesso trascurati dall’amministrazione locale. Un grido di dissenso sottoscritto dalla sezione locale, che denuncia l’assenza di riconoscimento e il rischio di dimenticare il passato.

"Cara sindaca, gran parte dei sarzanesi sabato erano in corteo alla Spezia a manifestare per la libertà e l'antifascismo. Per quella libertà che lei e la sua giunta, eredi di un passato che troppo spesso si vuole dimenticare, sembrate non riconoscere". Inizia così l'intervento sottoscritto dalla sezione sarzanese del Pci e indirizzato al primo cittadino Cristina Ponzanelli che motivando la sua assenza alla manifestazione antifascista dello scorso sabato aveva chiarito che Sarzana non si presta a usare il proprio gonfalone in manifestazioni di natura marcatamente politica.