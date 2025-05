Il giallo di Denisa ricerche con i cani in 6 punti della città E spunta una sensitiva

Prato, 22 maggio 2025 – Le ricerche di Denisa proseguono diventando sempre più intense. Sei zone strategiche della città sono sotto controllo, coinvolgendo cani e volontari. L’intervento dell’elicottero dei carabinieri da Pisa aggiunge un elemento di mistero: spunta anche una sensitiva, che potrebbe avere un ruolo decisivo nel ritrovamento della ragazza scomparsa.

Prato, 22 maggio 2025 – Sei zone ben precise e delineate della città: dal laghetto degli Alcali, zona I Lecci, ai giardini di via Ferrucci fino alle Badie. Ieri si è alzato in volo pure l'elicottero dei carabinieri venuto da Pisa per una visuale dall'alto e per circoscrivere i luoghi in cui guardare. Ricerche e indagini a 360° per cercare qualche elemento utile a rintracciare Denisa Maria Adas, la trentenne di origine romene, escort di professione, di cui non si hanno più notizie dalla serata di giovedì 15 maggio quando si è sentita per l'ultima volta con la mamma, Maria Cristina Paun, con cui la donna vive a Roma, in zona Torpignattara.

