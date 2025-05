Il generale Vannacci spiana Ilaria Salis | Guarda caso

Roberto Vannacci e Nicola Fratoianni, due figure politiche agli antipodi, suscitano grande interesse e discussioni acceso. A ciò si aggiunge la strategia di Massimo Giletti, che su Rai 3 trova nel loro confronto un elemento vincente. Il risultato? Un aumento degli ascolti e un episodio che accende il dibattito pubblico, dimostrando quanto il loaded di confronti tra leader possa catturare l’attenzione del pubblico.

Metti Roberto Vannacci e Nicola Fratoianni l'uno davanti all'altro (a distanza) e hai buone possibilità di far schizzare gli ascolti. Lo sa Massimo Giletti, che a Lo stato delle cose, il talk che conduce su Rai 3 il lunedì sera, mette a segno il colpaccio: terzo posto "in classifica" dietro al concerto-evento de Il Volo su Canale 5 e la serie Gerri su Rai 1, 926mila spettatori e share de 5,80%, record assoluto per la trasmissione. Contribuisce e parecchio il generale, europarlamentare e fresco vicesegretario della Lega, che si rivolge direttamente al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e lo travolge.

