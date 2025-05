Il Festival Voci e suoni d’Africa a Solomeo

Dal 27 giugno al 1° luglio, Solomeo si anima con la 26ª edizione di Voci e Suoni d’Africa, un festival dedicato alla cultura africana. Tra musica, danza, colori e incontri, il festival trasporta il pubblico in un viaggio sonoro oltre l’orizzonte, celebrando la ricchezza e la vitalità del continente in un suggestivo percorso tra i luoghi più affascinanti del borgo.

E' dedicata all'Africa, in un tripudio di musica, danza, colori e cultura, l'edizione numero 26 del Festival Villa Solomei che da venerdì 27 giugno a martedì primo luglio anima a festa i luoghi più suggestivi del borgo con concerti, conferenze ed eventi. Un viaggio sonoro oltre l'orizzonte, raccontato ieri da Federica e Carolina Cucinelli (foto sopra) e dal direttore artistico Fabio Ciofini. "Finalmente ospitiamo l'Africa, un paese che ci è caro e ci emoziona con suoni e colori" ha esordito Federica Cucinelli mentre Carolina ha definito "il festival un ponte tra culture, uno scambio di energie, emozioni e linguaggi.

Dal 27 giugno al 1° luglio, il Festival Voci e Suoni d'Africa a Solomeo celebra le diverse culture africane attraverso musica, danza e colori, offrendo un'esperienza unica di suoni e emozioni. Contestualmente, il Late Spring Music Festival alla Reggia di Venaria e il festival Villa Solomei portano la musica e i festeggiamenti in luoghi iconici, creando un ricco calendario di eventi musicali e culturali.

