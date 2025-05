Il Donizetti attrae i giovani | Oltre 5mila ragazzi a teatro boom dei progetti formativi

Il Teatro Donizetti di Bergamo affascina i giovani, attirando oltre 5.000 ragazzi e segnando un boom nei progetti formativi. Massimo Boffelli, direttore generale, sottolinea l'importanza di coinvolgere i giovani, evidenziando il ruolo educativo e di crescita che il teatro offre alle nuove generazioni. Un impulso che rafforza la vocazione del teatro come spazio di formazione e scoperta.

Bergamo. “Il coinvolgimento dei giovani è un aspetto a cui teniamo molto: abbiamo sempre prestato particolare attenzione alla funzione formativa che il teatro svolge nella crescita dei ragazzi”. Così Massimo Boffelli, direttore generale di Fondazione Teatro Donizetti, illustra l’impegno profuso dal palcoscenico cittadino per riuscire ad arrivare in maniera significativa anche alle nuove generazioni. Questa sensibilitĂ ha permesso di mettere in campo una stagione ricca di proposte pensate proprio per i ragazzi raccogliendo ottimi risultati. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Il Donizetti attrae i giovani: “Oltre 5mila ragazzi a teatro, boom dei progetti formativi”

Approfondisci con questi articoli

Educazione sessuale nelle scuole, i giovani chiedono più inclusività e informazione. Oltre l’80% chiede esperti esterrni

Un'indagine condotta dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica (Fiss) rivela che oltre l'80% dei giovani tra 11 e 22 anni desidera un'educazione sessuale piĂą inclusiva e informativa nelle scuole, con un forte appello per esperti esterni.

Oltre 4,5 milioni di euro per l'inclusione dei giovani tra i 15 e i 34 anni

La Giunta regionale del Piemonte attiva un ambizioso programma di inclusione dedicato ai giovani tra i 15 e i 34 anni, con un budget di oltre 45 milioni di euro.

LA RAI FESTEGGIA L’EUROVISION: “OLTRE 6 MILIONI PER LUCIO CORSI. QUASI IL 55% NEI GIOVANI”

La Rai celebra il successo dell’Eurovision, che registra oltre 6 milioni di spettatori e quasi il 55% di share tra i giovani.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giovani in fuga dall’Italia, oltre 100 mila in un anno vanno all’estero (e solo un terzo è tornato)

Si legge su msn.com: Dopo la pandemia, il flusso di fuga all’estero dei giovani italiani ha ripreso a pieno regime. Nel 2022 e nel 2023 i ragazzi che hanno lasciato il Paese per studiare o lavorare sono almeno 100 ...

Vittimberga (Inps): "Oltre 600mila giovani in più occupati rispetto al 2019"

Secondo msn.com: (Adnkronos) - "I dati raccolti dall'Inps confermano un andamento decisamente positivo per l'occupazione giovanile, con oltre 600mila giovani in più al lavoro rispetto al 2019. Un risultato ...