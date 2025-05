Il corteo in centro e le proteste contro l' ex premier Matteo Renzi | dopo 9 anni assolti 14 imputati

Il corteo in centro a Palermo, organizzato il 22 ottobre 2016 in occasione della visita di Matteo Renzi, ex premier, ha visto centinaia di cittadini scendere in piazza per protestare. Dopo nove anni, 14 imputati sono stati assolti, mentre alcuni sono stati denunciati per resistenza aggravata. Le proteste sono state segnate da scontri con le forze dell'ordine, che si sono concluse senza condanne.

Erano scesi in piazza, come centinaia di altri cittadini, per protestare in occasione della visita a Palermo del 22 ottobre 2016 dell'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi e in 14 furono denunciati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale per via di presunti scontri con le forze. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il corteo in centro e le proteste contro l'ex premier Matteo Renzi: dopo 9 anni assolti 14 imputati

