Il Coni ha respinto l' istanza di urgenza della Salernitana | granata rinviati al 10 giugno

Il Collegio di garanzia del CONI ha respinto l'istanza di urgenza della Salernitana, rinviando i playout di Serie B al 10 giugno. La decisione si basa sulla mancanza dei presupposti richiesti dalla squadra, che aveva chiesto un provvedimento cautelare. La partita è quindi stata ulteriormente rimandata, alimentando incertezza e attese tra tifosi e addetti ai lavori.

Il collegio di garanzia del Coni ha respinto l'istanza di urgenza presentata dalla Salernitana, contro il rinvio dei playout di Serie B. Per il Collegio di garanzia "non appaiono sussistere i presupposti dedotti dalla parte ricorrente per l'accoglimento dell'istanza cautelare". Tutto. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Il Coni ha respinto l'istanza di urgenza della Salernitana: granata rinviati al 10 giugno

