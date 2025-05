Il centrocampista di Man City rivela un’estensione di un infortunio in stagione difficile con molte cose che stanno accadendo

Il centrocampista del Manchester City, Phil Foden, rivela che questa stagione difficile è stata segnata da un infortunio esteso e da sfide personali più grandi del calcio. Nonostante le avversità, Foden ha continuato a lottare, dimostrando resilienza e determinazione di fronte a una serie di eventi che hanno influenzato la sua stagione.

2025-05-22 01:29:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il centrocampista del Manchester City Phil Foden afferma di aver “lottato” con “cose??nella vita che sono più grandi del calcio” in questa stagione. L’Inghilterra International Foden ha vinto il giocatore della Premier League della stagione e il calciatore dell’Associazione degli scrittori di calcio nel 202324 con Champions Manchester City, ma il 24enne non ha segnato in 19 partite per Cityzens e Inghilterra e ha concluso il 202425 senza un trofeo. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il centrocampista di Man City rivela un’estensione di un infortunio in “stagione difficile” con “molte cose che stanno accadendo”

