Il caso Garlasco è il manuale degli errori giudiziari italiani

Il caso Garlasco, emblematico degli errori giudiziari italiani, mostra come un autogol mediatico possa distogliere l’attenzione dai veri problemi del sistema giudiziario. Al di là della vicenda umana di Chiara Poggi, emerge un quadro preoccupante di soverchiamenti e incertezze che compromettono l’affidabilità della giustizia nel nostro Paese.

Una premessa: qualunque sia la verità, oltre alla povera Chiara Poggi, ci sono altre vittime innocenti, si chiamino Alberto Stasi o Andrea Sempio o, come pare probabile, entrambi. E va detto che non saranno gli ultimi, perché ciò che è successo a Garlasco si ripete frequentemente nelle aule di giustizia, e non può spiegarsi semplicemente con la favoletta della fatalità e dell'inevitabilità dell'errore giudiziario.

Caso Garlasco: i carabinieri a casa di Andrea Sempio, si cerca in un campo l'arma del delitto

Il caso di Garlasco riemerge con nuove indagini: i carabinieri hanno effettuato perquisizioni presso l'abitazione di Andrea Sempio e dei suoi conoscenti, alla ricerca dell'arma del delitto.

Caso Garlasco, inchiesta riparte da dieci Dna: così pm provano a riscrivere storia

L'inchiesta sul delitto di Garlasco torna a far discutere grazie a nuove analisi del Dna. I pm puntano a rinforzare le prove contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a identificare il misterioso "Ignoto 2".

L'inchiesta sul caso Garlasco riprende slancio grazie all'analisi di dieci nuovi profili di DNA. I pubblici ministri puntano a rafforzare le prove contro Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, e a identificare l'ignoto secondo.

A Garlasco, numerosi errori nelle indagini: la criminologa denuncia contaminazione della scena del crimine, e la prima inchiesta presenta omissioni. Nonostante la Cassazione nel 2016 abbia riconosciuto Stasi colpevole, il caso rimane complesso, tra impronte di Sempio trovate vicino al corpo di Chiara e dubbi sul DNA e sulla dattiloscopia, sollevando domande sul ritardo nel rilevare certe tracce. 🔗Se ne parla anche su altri siti

