Il business della droga a Brancaccio | una videochiamata per ordinare pusher operativi anche in crociera

Un'inchiesta svela un business della droga a Brancaccio e lo Sperone, gestito tramite videochiamate su WhatsApp. Pusher operativi anche in crociera, pronti a ricevere ordini da remoto. Tra hashish e cocaina, lo spaccio continuava senza sosta, dimostrando come il crimine si sia adattato alle nuove tecnologie per mantenere il controllo del mercato anche lontano dalle strade.

Lo spaccio, soprattutto di hashish e cocaina, tra Brancaccio e lo Sperone non si sarebbe mai fermato: sarebbero bastati videochiamate tramite Whatsapp e pochi semplici gesti con le dita per gestire il business anche a distanza, mentre si stava facendo addirittura una crociera. Dall'inchiesta. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Il business della droga a Brancaccio: una videochiamata per ordinare, pusher operativi anche in crociera

Sesso e droga con i soldi delle offerte dei fedeli, don Francesco Spagnesi deve ripagare la parrocchia: l’accordo con il maxi-sconto

L’ex parroco don Francesco Spagnesi, coinvolto in uno scandalo legato a sesso e droga finanziati con le offerte dei fedeli, ha raggiunto un accordo economico per risarcire la parrocchia.

Gela, droga e arma modificata in casa: ventenne arrestato, nel garage anche una Range Rover rubata

Un ventenne di Gela è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un'operazione che ha portato alla scoperta di droga e un'arma modificata nel suo garage.

Truffe ad anziani, droga e pericolositĂ sociale: sei fogli di via obbligatori e 5 avvisi orali dal questore

L'adozione di sei fogli di via obbligatori e cinque avvisi orali dal questore di Messina, Annino Gargano, si inserisce in una strategia mirata a contrastare truffe ad anziani, traffico di droga e pericolositĂ sociale.

Droga, soldi e videochiamate in codice: 22 arresti a Palermo, smantellate due reti di grossisti dello spaccio

Segnala virgilio.it: Operazione antidroga a Palermo: 22 arresti e ingenti sequestri di cocaina e hashish. Smantellate due organizzazioni criminali.

Blitz a Ballarò, Brancaccio e Villaggio Santa Rosalia: droga, 22 arresti NOMI

Si legge su livesicilia.it: PALERMO – Ventidue persone arrestate, 17 in carcere e cinque ai domiciliari. Sono i numeri di due differenti ordinanze di custodia cautelare firmate dal giudice per le indagini preliminari. Blitz anti ...