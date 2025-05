Il Bitcoin corre nuovo record oltre 110 000 dollari

Il Bitcoin raggiunge un nuovo massimo storico, superando i 110.000 dollari per la prima volta, toccando i 110.707 dollari. L'ottimismo sul disegno di legge in esame al Senato americano, che potrebbe portare maggiore chiarezza normativa, alimenta il rally della criptovaluta, suscitando entusiasmo tra gli investitori e rafforzando la sua posizione nel mercato finanziario globale.

Il Bitcoin continua a correre e aggiorna il suo record. La criptovaluta supera i 110.000 dollari per la prima volta, salendo fino a 110.707 dollari. A spingere è l'ottimismo sul disegno di legge all'esame del Senato americano che i sostenitori della valuta digitale si augurano porti chiarezza. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Bitcoin corre, nuovo record oltre 110.000 dollari

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Il Bitcoin corre, nuovo record oltre 110.000 dollari

Il Bitcoin supera i 110.000 dollari, toccando un nuovo record storico grazie all’ottimismo legato al disegno di legge in esame al Senato americano.

The Odyssey: Christopher Nolan stabilirà un nuovo record con la tecnologia IMAX

La nuova epica di Christopher Nolan, "The Odyssey", promette di ridefinire l'esperienza cinematografica grazie alla tecnologia IMAX.

Debito pubblico italiano: nuovo record a marzo con 3.033,9 miliardi

A marzo, il debito pubblico italiano raggiunge un nuovo record, superando i 3.033,9 miliardi di euro.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Bitcoin supera i 110.000 dollari, raggiungendo un nuovo record, mentre le borse europee avanzano del 2% grazie a un dialogo positivo tra Usa e Cina. Tuttavia, in Europa prevale la cautela, nonostante i mercati siano in forte movimento e Milano tocchi nuovi massimi, riflettendo un clima di ottimismo alternato a attenzione per i rischi globali. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Bitcoin corre, nuovo record oltre 110.000 dollari

Da tuttosport.com: (ANSA) - NEW YORK, 21 MAG - Il Bitcoin continua a correre e aggiorna il suo record. La criptovaluta supera i 110.000 dollari per la prima volta, salendo fino a 110.707 dollari. A spingere è ...

Bitcoin, la quotazione tocca un nuovo record: 109.302 dollari

Da informazione.it: Le quotazioni del Bitcoin hanno segnato un nuovo record. La criptovaluta si è attestata a 109.302 dollari spinta dall'ottimismo sull'approvazione del provvedimento che l'amministrazione Trump si appre ...

Bitcoin, nuovo massimo storico: sfiorati i 110mila dollari

Scrive teleborsa.it: Il Bitcoin ha raggiunto oggi un nuovo massimo storico, superando il record di gennaio: il prezzo della criptovaluta ha toccato un top a ...