Il bando della Crui per i palestinesi è una farsa

Il bando della CRUI destinato ai palestinesi appare come un semplice gesto umanitario, privo di reale impegno o responsabilità. Secondo molte critiche, si tratta di un'operazione superficiale che non affronta le profonde ingiustizie e il dramma del contesto di sterminio e distruzione che coinvolge la Palestina. Un'azione che rischia di risultare vuota e impotente di fronte a una crisi così grave.

«L’avviso pubblico promosso dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) è un mero gesto umanitario che rifiuta di assumere la responsabilità nei confronti del contesto di sterminio e scolasticidio . «Il bando della Crui per i palestinesi è una farsa» il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Il bando della Crui per i palestinesi è una farsa»

