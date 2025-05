Il arco di one piece rivela un giovane gol d roger in un flashback emozionante

Un emozionante flashback apre il nuovo arco di One Piece, rivelando un giovane Gol D. Roger. Le ultime puntate svelano misteri sulla sua giovinezza e il passato di God Valley, alimentando l’entusiasmo dei fan. Anticipazioni e novità approfondiscono il leggendario Pirata Re, creando aspettative sempre più alte per le prossime avventure della saga.

anticipazioni e novità su one piece: il passato di gold d. roger e il mistero di god valley. Le ultime puntate dell'anime One Piece stanno alimentando grande entusiasmo tra i fan, grazie a rivelazioni che approfondiscono il passato di personaggi chiave e svelano dettagli sul leggendario Pirata Re. In particolare, l'attenzione si concentra sulla storia di Bartholomew Kuma, che apre la strada a un nuovo sguardo sul passato di Gold D. Roger. La prossima puntata, l' episodio #1130, promette di offrire un'ampia panoramica sulla giovinezza del re dei pirati e sull'incidente di God Valley, uno degli eventi più enigmatici della serie.

