I sindaci da tutta Italia Sognatori e concreti per un futuro sostenibile

I sindaci di tutta Italia, sognatori e concreti, si sono riuniti a Vezzano per celebrare il ventesimo dell’associazione dei Comuni virtuosi. Tra emozioni e ricordi, hanno condiviso il cammino verso un futuro sostenibile, ricordando il forte senso di comunità e volontà di proseguire nel percorso di innovazione e rispetto per l’ambiente. Un momento di orgoglio e speranza per l’Italia che guarda avanti.

L’emozione tangibile, le voci spezzate dai ricordi e dalla volontà di proseguire. Da quattro amici a 150 tra sindaci, amministratori, il cammino compiuto dai Comuni virtuosi, si è ascoltato e percepito ieri mattina nella sala consiliare di Vezzano per la festa del ventennale dell’associazione, nello stesso luogo di origine e nello stesso giorno, il 21 maggio. Vezzano fu tra i fondatori dell’associazione nel 2005, e ne usci nel 2011 ma, riuscendo a superare le criticità legate principalmente agli obiettivi della raccolta differenziata, nel ventennale vi è rientrato, per questo è stato scelto Vezzano come luogo per la cerimonia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I sindaci da tutta Italia. Sognatori e concreti per un futuro sostenibile

