I programmi in tv oggi 22 maggio 2025 | film e intrattenimento

Scopri i programmi TV di stasera, giovedì 22 maggio 2025: tra film, intrattenimento e show, la serata si presenta ricca di alternative. Su Rai Uno torna Don Matteo, su Canale 5 va in onda Avanti un altro, mentre su Sky troviamo La cena perfetta. Ecco la guida completa per gustare al meglio la programmazione televisiva di questa serata.

Su Rai Uno Don Matteo, su Canale 5 Avanti un altro, su Sky La cena perfetta. Guida ai programmi Tv della serata del 22 maggio 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 22 maggio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 22 maggio 2025: film e intrattenimento

