I parchi pubblici i luoghi giusti per ritrovare il buonumore

I parchi pubblici rappresentano veri e propri rifugi di bellezza e serenità, ideali per riscoprire il buon umore. Gli studenti della 2F hanno condiviso questa visione durante un dibattito al Consiglio comunale, sottolineando come questi spazi siano luoghi di connessione e benessere per grandi e piccoli. Un esempio di come la natura possa contribuire alla felicità di tutti.

I parchi pubblici possono diventare simbolo della bellezza dei cittadini e luogo in cui possono rifugiarsi grandi e piccoli per ritrovare il buon umore. E' una delle originali conclusioni a cui sono giunti gli studenti della 2F, discutendo assieme presso il Consiglio comunale. Tutto nasce dalla consapevolezza che il 'bello', inteso come colori variopinti, profumi della natura fa bene all'animo delle persone. Ma da qualche tempo la velocità delle automobili, la vita sedentaria e l'indifferenza per la natura hanno fatto sì che si sia un po' persa la consapevolezza del patrimonio verde di cui disponiamo a Modena.

