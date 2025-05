I Live Updates arriveranno anche su Wear OS ma ci sarà da aspettare un po’

Google ha annunciato che i Live Updates arriveranno presto anche su Wear OS, il sistema operativo per smartwatch. Sebbene bisognerà attendere qualche tempo, questa novità promette miglioramenti significativi nell’esperienza d’uso, garantendo aggiornamenti più rapidi e efficienti. Restate sintonizzati per futuri aggiornamenti ufficiali.

Il colosso di Mountain View ha confermato l'arrivo dei Live Updates anche sul sistema operativo proprietario degli smartwatch, Wear OS L'articolo I Live Updates arriveranno anche su Wear OS (ma ci sarà da aspettare un po’) proviene da TuttoAndroid. 🔗Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - I Live Updates arriveranno anche su Wear OS (ma ci sarà da aspettare un po’)

Leggi anche questi approfondimenti

I Live Updates arriveranno anche sui device di Samsung, OnePlus, Xiaomi e Vivo

I Live Updates saranno disponibili anche su dispositivi Samsung, OnePlus, Xiaomi e Vivo, ampliando le funzionalità oltre i Pixel.

Con la One UI 8 la Now Bar integrerà i Live Updates di Android 16, svelato il funzionamento

Con la One UI 8, Samsung rivoluziona l'esperienza utente integrando i Live Updates di Android 16 nella Now Bar.

Google ci dà un assaggio della funzione Live Updates di Android 16

Durante il Google I/O 2025, Google ha presentato una prima anteprima di Android 16, con un focus sulla nuova funzione Live Updates.

Le notizie più recenti da fonti esterne

I Live Updates arriveranno anche sui device di Samsung, OnePlus, Xiaomi e Vivo

Riporta informazione.it: Torniamo ad occuparci di Live Updates, funzionalità alla quale il team di sviluppatori di Google lavora già da tempo e che dovrebbe essere lanciata ufficialmente entro la fine del 2025. In occasione d ...