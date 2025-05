I danni della retorica nel mondo della ristorazione

A 33 anni, rifletto sui danni della retorica nel mondo della ristorazione. Messaggi come "ama il tuo lavoro" o "i colleghi sono la tua famiglia" spesso nascondono realtà dure, creando aspettative irrealistiche e trascurando le vere sfide del settore. Questa positività forzata rischia di allontanarci dalla consapevolezza e di impedire un confronto sincero con le difficoltà della professione.

A 33 anni appena compiuti, una riflessione da anziana. Questa positivity forzatissima ad ogni costo della serie "amo il mio lavoro!" "Ama quello che fai e non lavorerai un giorno della tua vita". "I miei colleghi, la mia famiglia". Sono messaggi mistificanti e soprattutto ci allontanano dalla realtà dei fatti, e se il nostro settore oggi è in crisi non è colpa del fine dining, bensì di questa retorica falsissima dove devi essere felice fino alla nausea, dimenticandoci che essere chef è, sì, tantissime cose, ma in primis è un mestiere, anche molto duro.

