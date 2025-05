I consoli di Palermo volano a Bruxelles | al parlamento europeo con Leoluca Orlando per la pace

I consoli di Palermo, in visita a Bruxelles su invito di Leoluca Orlando, si sono recati al Parlamento Europeo. La delegazione, composta da rappresentanti diplomatici di diversi paesi, ha avuto l'opportunità di conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee, promuovendo così dialogo e collaborazione per la pace e la solidarietà internazionale.

Il Corpo Consolare di Palermo vola a Bruxelles. Una rappresentanza dei diplomatici dei paesi stranieri presenti in cittĂ ha fatto tappa al Parlamento Europeo. Su invito dell’eurodeputato Leoluca Orlando, la delegazione ha avuto modo di conoscere i meccanismi di funzionamento dell’europarlamento. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - I consoli di Palermo volano a Bruxelles: al parlamento europeo con Leoluca Orlando per la pace

