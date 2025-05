I bambini incontrano le api Giornata con Legambiente

In occasione della Giornata Mondiale delle Api, Legambiente organizza a Grosseto un evento dedicato ai bambini, per scoprire il ruolo fondamentale delle api nella biodiversità e nella sicurezza alimentare. Un’occasione unica per imparare divertendosi e sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela di queste preziose creatrici della natura.

GROSSETO Le api non sono solo insetti: sono custodi silenziose della biodiversità e garanti della sicurezza alimentare. In occasione della Giornata Mondiale delle Api, celebrata in tutto il mondo, Legambiente ha organizzato un’iniziativa speciale per sensibilizzare anche i più piccoli sull’importanza di questi straordinari impollinatori. L’evento si è svolto nel polo di Legambiente dedicato all’agroecologia, inell’ex Enaoli a Rispescia, dove i bambini e le bambine della "Fattoria dei piccoli" – progetto di educazione in natura promosso dall’associazione PrimaEducare e rivolto alla fascia 3-6 anni – hanno potuto vivere un’esperienza immersiva nel mondo delle api. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I bambini incontrano le api. Giornata con Legambiente

