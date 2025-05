Hummels torna sull’errore di Bilbao | Non mi sono mai sentito così male nella mia vita | ecco cosa mi aveva ronzato in testa!

Mats Hummels ripensa all’errore contro Bilbao, dichiarando di non essersi mai sentito così male nella vita. La ZDF ha prodotto un documentario sull’ultimo anno di carriera del difensore della Roma, svelando emozioni e riflessioni dietro momenti difficili e insuccessi. Un viaggio intimo si intreccia alle sfide di un atleta che, nonostante le difficoltà, continua a lottare.

Le parole di Mats Hummels, difensore della Roma, sull’errore commesso contro l’Athletic Bilbao che ha compromesso il percorso europeo dei giallorossi La ZDF, emittente pubblica tedesca, ha realizzato un documentario che racconta l’ultimo anno di carriera di Mats Hummels. Al centro del progetto c’è il lungo confronto tra il difensore della Roma e Tommi Schmitt, . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Hummels torna sull’errore di Bilbao: «Non mi sono mai sentito così male nella mia vita: ecco cosa mi aveva ronzato in testa!»

