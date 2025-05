Honkai Star Rail 3 4 leak | inizia subito a raccogliere i materiali di Phainon

Con l'arrivo della versione 3.4 di Honkai: Star Rail, cresce l'attesa per le anticipazioni su Phainon. Le leak e i materiali pre-farm sono già in circolo, permettendo ai giocatori di iniziare subito a prepararsi e raccogliere risorse. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su Phainon e le novità di questa aggiornamento.

anticipazioni e materiali pre-farm per il personaggio di phainon in honkai: star rail 3.4. Con l’avvento della versione 3.4 di Honkai: Star Rail, si intensificano le speculazioni e le fughe di notizie riguardanti i nuovi personaggi e le relative risorse necessarie per lo sviluppo del gameplay. Tra questi, Phainon si conferma come uno dei protagonisti giocabili più attesi, con dettagli sui materiali da pre-farminare che emergono grazie ai leak provenienti dai test beta. In questo contesto, vengono analizzate le risorse richieste, le strategie di farming e le caratteristiche principali del nuovo eroe. 🔗Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Honkai Star Rail 3.4 leak: inizia subito a raccogliere i materiali di Phainon

