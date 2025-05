Holden pubblica il video del nuovo singolo Autodistruzione

Holden presenta il videoclip del suo nuovo singolo "Autodistruzione", una toccante ballad pop che segna il suo ritorno sulla scena. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, il video rende ancora più intensa questa canzone che affronta temi di introspezione e rinascita.

