Guerra in Ucraina Meloni | Prima possibile negoziati da livello tecnico a politico

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, evidenzia l'importanza di avviare al più presto negoziati seri sulla guerra in Ucraina, passando da livelli tecnici a quelli politici. In un contesto di continue tensioni, Meloni sottolinea che l’obiettivo prioritario è trovare una soluzione attraverso un dialogo concreto e tempestivo. (Agenzia Vista, 22 maggio 2025)

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2025 “Penso che al di là delle date e al di là dei luoghi, la priorità alla quale noi dobbiamo arrivare è che ci siano negoziati, che ci siano negoziati seri” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla guerra russo-ucraina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra in Ucraina, Meloni: Prima possibile negoziati da livello tecnico a politico

La Guerra in Ucraina vicina alla svolta. Putin propone negoziati diretti tra Mosca e Kiev, Zelensky dice sì ma prima pretende il cessate-il-fuoco

Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un'inaspettata proposta per avviare negoziati diretti e senza condizioni preliminari con l'Ucraina, in Turchia, nella speranza di porre fine al conflitto in corso.

