Guerra in Ucraina Meloni | Ho sentito Trump poco fa lavoriamo per avviare nuovo turno di negoziati

Il 22 maggio 2025, Meloni ha annunciato che l’Italia è in contatto con leader europei e statunitensi, inclusi Trump, per rilanciare i negoziati sulla guerra in Ucraina. Dopo un colloquio recente con l'ex presidente americano, Meloni ha sottolineato l'impegno comune per trovare una soluzione diplomatica al conflitto.

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2025 “In questi giorni siamo costantemente in contatto con diversi leader sia a livello europeo sia con gli Stati Uniti. Ho sentito il Presidente Donald Trump qualche ora fa l'ultima volta. Stiamo lavorando con l'obiettivo di avviare un nuovo turno di negoziati.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla guerra russo-ucraina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra in Ucraina, Meloni: Ho sentito Trump poco fa, lavoriamo per avviare nuovo turno di negoziati

