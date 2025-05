GreenMindAI Hackathon Catania | giovani AI e sostenibilità protagoniste dell’innovazione urbana

Dal 27 al 29 maggio, Catania ospiterà il GreenMindAI Hackathon, un evento dedicato a giovani, intelligenza artificiale e sostenibilità. Centro di innovazione digitale e ambientale, l’evento si svolgerà al Palazzo della Cultura, coinvolgendo talenti e idee innovative per trasformare la città in un laboratorio di progresso e sostenibilità. Promosso dal Comune, rappresenta un’importante occasione di crescita e futuro.

Catania si appresta a diventare dal 27 al 29 maggio un vero e proprio laboratorio di innovazione digitale e sostenibilità ambientale con il "GreenMindAI Catania Hackathon", un evento ad alta intensità tecnologica che si terrà al Palazzo della Cultura. La manifestazione è promossa dal comune di.

"GreenMindAI Hackathon Catania": giovani, AI e sostenibilità protagoniste dell’innovazione urbana

Dal 27 al 29 maggio, Catania ospiterà il GreenMindAI Hackathon, un evento dedicato ai giovani, all'intelligenza artificiale e alla sostenibilità.

AI, Catania laboratorio d’innovazione con il“GreenMindAI Hackathon”

Giovedì 22 maggio alle 10:30, presso il Palazzo degli Elefanti a Catania, si terrà la presentazione del “GreenMindAI Catania Hackathon”, un laboratorio di innovazione dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale per rendere la città più sostenibile.

