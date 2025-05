Gratta e vinci vince 15 milioni e reagisce così | sconcerto a Pistoia

Un fortunato cliente di Pistoia ha vinto 15 milioni di euro con un gratta e vinci, ma ha reagito con sorprendente impassibilità. La vincita, avvenuta con il biglietto "Turista per sempre," ha lasciato sconcertata la tabaccheria alle porte della città, dove l'episodio si è svolto lunedì 19 maggio. Un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole.

Vince un milione e mezzo di euro con un "Turista per sempre" ma resta impassibile davanti al biglietto: lo ha raccontato il titolare della tabaccheria dov'è avvenuto il fortunato acquisto, alle porte di Pistoia. È successo nella mattinata di lunedì 19 maggio: un cliente ha acquistato un biglietto del gioco "Turista per sempre" e ha centrato una vincita straordinaria, un premio di circa un milione e mezzo di euro, distribuito in un arco di vent’anni. Lorenzo Tempesti, titolare dell’esercizio commerciale, ha raccontato l'accaduto al quotidiano La Nazione: "In provincia c’erano già state vincite importanti e in dieci anni di attività è capitato che qualcuno portasse a casa premi consistenti. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gratta e vinci, vince 1,5 milioni e reagisce così: sconcerto a Pistoia

