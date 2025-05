Grande Fratello 2025 Signorini a caccia di Vip ma è in difficoltà | l’indiscrezione | Lei si è rifiutata

Il Grande Fratello 2025 si avvicina, ma Signorini fatica a trovare vip disposti a partecipare. Le indiscrezioni parlano di difficoltà nel cast, con alcune celebrità che hanno già rifiutato l'offerta. L’attesa cresce, ma il reality promette sorprese e sfide inedite per questa nuova edizione, che si preannuncia come una delle più ingarbugliate di sempre.

News Tv. C’è già fermento attorno alla prossima edizione del Grande Fratello 2025, attesa per metà settembre. Il reality più spiato d’Italia sta preparando il suo ritorno, ma i retroscena che circolano lasciano intendere che il percorso per il cast sarà tutt’altro che semplice. Tra indiscrezioni e prime resistenze, qualcosa sembra già andare storto. E c’è chi, tra i volti noti, ha già detto no. Leggi anche: “Avanti un altro” conquista il prime-time, stasera una puntata inedita Leggi anche: Fiorello e la parodia di “Affari Tuoi”: arriva la frecciatina a Stefano De Martino Grande Fratello 2025, il reality cerca il rilancio. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Grande Fratello 2025, Signorini a caccia di Vip ma è in difficoltà: l’indiscrezione: “Lei si è rifiutata”

