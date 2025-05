Golf terzetto al comando del Belgian Open Bene Migliozzi Pavan e Laporta

Al termine della prima giornata del Belgian Open, bene Migliozzi, Pavan e Laporta guidano la classifica. Il torneo, con un montepremi di 2,75 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai, apre la seconda tappa del DP World Tour in Europa, con giocatori internazionali in lotta per la vittoria e la leadership della competizione.

Prima giornata del Belgian Open, torneo che mette in palio2,75 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai, in archivio. La seconda tappa del Dp World Tour in Europa vede in testa alla classifica un terzetto composto dall’olandese Joost Luiten, dallo spagnolo Angel Ayora e dal canadese Aaron Cockerill a -6 (65colpi). Il leadorboard, tuttavia, è molto corto. In appena 3 colpi ci sono ben 25 golfisti. Ad insidiare la prima piazza sono, in particolar modo, il britannico Marco Penge (di ritorno dal PGA Championship dopo essersi qualificato grazie alla “mini classifica” dell’Asian Swing), il sudafricano Thriston Lawrence e lo statunitense Sean Crocker, tutti e 3 in T4 a -5. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, terzetto al comando del Belgian Open. Bene Migliozzi, Pavan e Laporta

