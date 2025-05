Golden Gala 2025 presentata la 45esima edizione | il 6 giugno all’Olimpico di Roma

Roma si prepara ad accogliere la 45ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea, il grande meet di atletica leggera in programma il 6 giugno allo Stadio Olimpico, come tappa italiana della Wanda Diamond League. La presentazione ufficiale si è svolta il 22 maggio, annunciando un evento ricco di stelle e emozioni, sotto la guida del presidente Stefano Mei.

Roma, 22 maggio 2025 – Si è tenuta oggi la presentazione della 45esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma venerdì 6 giugno allo Stadio Olimpico. Come ha spiegato Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera, la competizione è “nata nel 1980 su iniziativa di Primo Nebiolo, allora presidente della Fidal, per ricreare un’atmosfera di distensione dopo l’Olimpiade di Mosca”. Protagonisti della prima edizione furono proprio Mennea e Sara Simeoni, davanti a 60. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

