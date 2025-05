Giunta modifica il nome della strada intitolata a Tatarella | Sconcerto

La recente decisione della giunta comunale di Cesa di modificare il nome di via Giuseppe Tatarella ha scatenato sconcerto, trasformandosi in un caso nazionale. La mossa, che cancella il nome di un importante politico, solleva forti polemiche e divisioni. Sul tema si è espresso Marco Cerreto, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione agricoltura, evidenziando le implicazioni della scelta.

Diventa un caso nazionale la decisione della giunta comunale di Cesa di modificare il nome di via Giuseppe Tatarella, politico del Msi e poi di An e vicepresidente del consiglio tra il 1994 e 1995. Sul caso interviene Marco Cerreto, capogruppo in commissione agricoltura di Fratelli d'Italia.

