Giro d’Italia 2025 | Kooij vince in volata la dodicesima tappa Del Toro ancora in rosa

Nella dodicesima tappa del Giro d'Italia 2025, Olav Kooij si impone in volata sulla lunga distanza da Modena a Viadana, confermando il suo talento. Il leader Del Toro mantiene la maglia rosa, mentre la corsa si infiamma nelle ultime fasi. Un passaggio cruciale in questa emozionante edizione, che vista la sua intensità promette grandi emozioni.

