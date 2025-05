Giro 2025 | Kooij trionfa a Viadana Del Toro resta in Rosa

Olav Kooij si riconferma protagonista al Giro d’Italia 2025. Il velocista della Visma Lease a Bike conquista la 12ª tappa a Viadana in volata, mantenendo la maglia rosa. È la sua seconda vittoria in carriera nella Corsa Rosa, confermando la sua forma e la sua prestanza, mentre la classifica generale rimane invariata.

Olav Kooij torna a brillare al Giro d'Italia 2025: il velocista della Visma Lease a Bike conquista la 12ª tappa con arrivo in volata a Viadana, firmando così la sua seconda vittoria in carriera nella Corsa Rosa dopo il successo del 2024. Tappa senza sorprese per la classifica generale, con Isaac Del Toro che conserva la Maglia Rosa. Tutti i dettagli, le analisi e i protagonisti di giornata nel racconto di Gian Luca Giardini nella nuova puntata di Bike Today.

Giro d’Italia 2025: Olav Kooij trionfa nelle terre dei Gonzaga

Olav Kooij trionfa nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2025, percorrendo 172 km tra Modena e Viadana.

Giro d’Italia 2025: Casper van Uden sorprende tutti a Lecce, battuto Kooij

Ritorno nel Bel Paese per il Giro d’Italia 2025 e subito una grande sorpresa: nella quarta tappa, Casper van Uden, giovane talento della Picnic PostNL, trionfa nella prima vera volata di gruppo a Lecce, battendo il favorito Kooij.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Kooij la spunta in volata, Del Toro guadagna ancora secondi

Segui in diretta la tappa di oggi del Giro d’Italia 2025, con Kooij che conquista la volata eguagliando i secondi in classifica generale.

Giro d’Italia 2025: trionfo nella 12ª tappa per l’olandese Kooij

Giro d'Italia 2025: il trionfo di Kooij nella 12ª tappa da Modena a Viadana, con una fuga emozionante negli ultimi metri

Giro d'Italia 2025, sprint di Olav Kooij a Viadana. Del Toro resta maglia rosa

La Visma | Lease a Bike conquista la sua seconda vittoria al Giro d'Italia 2025 grazie a uno straordinario sprint di Olav Kooij nella tappa con arrivo a Viadana. Il corridore olandese

Giro d’Italia 2025, sigillo di OIav Kooij a Viadana. Del Toro guadagna altri secondi

Arriva finalmente la vittoria da parte di Olav Kooij. Il velocista più atteso di questo Giro d'Italia va a prendersi il successo nella tappa numero dodici