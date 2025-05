Giovanni Minoli e la violenza sessuale subita a 14 anni | Mi ha insegnato a capire le donne

Giovanni Minoli, giornalista e conduttore, compie 80 anni il 26 maggio. La violenza sessuale subita a 14 anni ha segnato profondamente la sua vita, insegnandogli a comprendere le donne. In un’intervista, Minoli riflette sulla sua carriera, sulle sue ferite e sul legame con la madre, svelando un percorso di crescita e triangoli emotivi che hanno plasmato il suo essere.

Il giornalista Giovanni Minoli compirĂ 80 anni il 26 maggio. E oggi parla della sua vita e della sua carriera in un’intervista a Hoara Borselli per Il Giornale. «Vorrei usare questa intervista per chiedere scusa a mia madre», esordisce. I suoi genitori sono morti «in due incidenti automobilistici a 15 anni di distanza l’uno dall’altro. Mio padre si è schiantato contro un autotreno che faceva una inversione a U sull’Aurelia, e mia madre perchĂ© andava a 200 all’ora con la Porsche. Mia madre era una pazza scatenata». 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Giovanni Minoli e la violenza sessuale subita a 14 anni: «Mi ha insegnato a capire le donne»

