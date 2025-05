Giovani talenti e grandi ospiti sul palco al Municipale va in scena Coppélia

Giovani talenti e grandi ospiti si esibiranno sul palco del Teatro Municipale di Piacenza giovedì 5 giugno 2025, alle 19:30, in una serata dedicata alla danza e alla bellezza. L’Accademia Domenichino presenta "Coppélia", uno saggio-spettacolo di fine anno che celebra l’arte, la passione e la crescita dei giovani danzatori in un evento imperdibile.

Una serata all'insegna dell'arte, della bellezza e della passione per la danza: giovedì 5 giugno 2025, alle ore 19,30, il prestigioso palcoscenico del Teatro Municipale di Piacenza ospiterà "Coppélia", saggio-spettacolo di fine anno firmato dall'Accademia di Danza Domenichino da Piacenza

