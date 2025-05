Giffoni55 l’immagine del Festival 2025 è invito a diventare umani

Giffoni 2025 invita a riflettere sull’essere umani, scegliendo di approfondire temi come empatia e autenticità. La 55ª edizione del festival, dal 17 al 26 luglio, coinvolgerà oltre 5.000 giurati provenienti da 30 Paesi, con un’immagine ufficiale che sottolinea l’importanza di diventare umani in un mondo in rapido cambiamento.

Roma, 22 mag. (askanews) – Diventare umani è una scelta ed è il filo conduttore scelto da Giffoni per la 55esima edizione del festival, in programma dal 17 al 26 luglio e dedicata agli oltre 5.000 juror provenienti da 30 Paesi. L’immagine ufficiale del 2025 – Becoming Human, diventare umani, realizzata dal direttore creativo di Giffoni, Luca Apolito – è una soglia visiva. Un volto giovane e antico al tempo stesso, diviso in due. Da un lato, l’identità riconoscibile, l’occhio limpido, un germoglio che cresce dalla spalla, un sole, un fiore, i segni di vita, calore e possibilità. 🔗Leggi su Ildenaro.it

