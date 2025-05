giardino delle rose a tutta arte tre giorni fra letture e musica riapre il tetto fiorito di firenze

Il Giardino delle Rose a Firenze si apre nuovamente al pubblico con “A tutta arte”, un evento di tre giorni all’insegna di letture, musica e arte sul tetto fiorito. Dal pomeriggio di oggi, il giardino ospiterà una serie di microeventi, tra cui il suggestivo “Reading & Acquarello” e altre esperienze interdisciplinari, nel cuore di una delle aree più affascinanti della città.

Tre giorni fra arte e cultura sul tetto fiorito di Firenze. È un assaggio del cartellone al via da oggi al Giardino delle Rose, in viale Poggi. Si parte oggi alle 18 con il ’Reading & Acquarello’ con ’ Ballate di rose II: un programma di microeventi interdisciplinari tra botanica, arte contemporanea, canto, poesia e musica dedicato al paradigma inesorabile delle rose ideato e curato da Elisabeth Vermeer. ’Ballate di rose’ si sviluppa in una passeggiata nel Giardino delle Rose, per creare un itinerario culturale sensoriale, diviso in capitoli che si sviluppano in più giorni (a quello odierno, farà seguito quello del 26 maggio). 🔗Leggi su Lanazione.it