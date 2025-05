Giardino della Cavallerizza degradato | si realizzi un' area giochi

Il giardino della Cavallerizza, attualmente degradato, necessita di interventi per riqualificarlo e creare un’area giochi per famiglie e bambini. Massimo Trespidi, consigliere comunale, ha sollevato la questione, sottolineando l’importanza di restituire dignità e vivibilità a quest’area, trasformandola in un nuovo punto di aggregazione e spazi verdi per la comunità.

«Occorre restituire dignità e vivibilità all’area ex Cavallerizza: un giardino che oggi versa in condizioni di degrado, ma che potrebbe diventare un punto di riferimento per famiglie e bambini». A sollevare il caso è Massimo Trespidi, consigliere comunale del gruppo civico Barbieri-Liberi, che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Giardino della Cavallerizza degradato: si realizzi un'area giochi»

