Il Giappone propone agli Stati Uniti il riconoscimento reciproco degli standard di sicurezza auto, nel contesto dei negoziati tariffari. Questa iniziativa mira a facilitare gli scambi e risolvere questioni legate alle differenze normative, favorendo cooperazione e semplificazione tra i due Paesi. La proposta, annunciata dal quotidiano Yomiuri Shimbun, rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali bilaterali.

Il Giappone proporrà agli Stati Uniti il riconoscimento reciproco degli standard di sicurezza delle auto in vista del prossimo incontro per i negoziati tariffari. Lo dichiarano fonti governative citate dal quotidiano Yomiuri Shimbun, spiegando che la proposta mira a risolvere un problema che, secondo il governo statunitense, costituisce una "barriera commerciale non opportuna" per le esportazioni di automobili di produzione Usa in Giappone. Gli Stati Uniti si sono a lungo lamentati delle ispezioni in Giappone, sostenendo che i propri veicoli hanno già superato severi controlli sulle emissioni delle auto, insieme ad altre direttive in patria. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giappone propone agli USA il riconoscimento reciproco degli standard di sicurezza auto

Il Giappone propone agli Stati Uniti un riconoscimento reciproco degli standard di sicurezza auto, mentre Tajani sottolinea l'importanza di allearsi con Italia e Giappone sulle terre rare. Intanto, la crisi del debito giapponese è più grave della Grecia, creando peso sugli USA. Parallelamente, Cina, UE e Giappone blocano la plastica Pom statunitense con nuovi dazi, aumentando le tensioni commerciali. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Si legge su msn.com: Il Giappone mira a risolvere le barriere commerciali con gli USA proponendo il riconoscimento reciproco degli standard di sicurezza automobilistici.

Giappone: rischio sicurezza da concessioni a auto Usa

Scrive ansa.it: In questa direzione, sottolineano gli esperti, se il Giappone concede un trattamento preferenziale agli Usa sulle misure di sicurezza, la Cina - che ha anch'essa una serie di standard unici - potrebbe ...

Colloqui commerciali di alto livello tra Giappone e USA previsti questa settimana - Kyodo

Si legge su it.investing.com: Investing.com — I colloqui commerciali a livello ministeriale tra Giappone e Stati Uniti si terranno entro la fine di questa settimana, segnando il terzo round di discussioni ad alto livello tra le ...